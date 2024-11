PALLADINO, Vittoria del gruppo. Domenica leggeri

FirenzeViola.it

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto nel post partita ai microfoni di SkySport per analizzare la sfida del Franchi tra i viola e il Pafos. Queste le sue parole: "Vittoria del gruppo. Questo è un grande gruppo. I ragazzi sono stati concentrati e non era facile. Loro sono una squadra ordinata e che sa giocare a calcio. Faccio i complimenti ai miei ragazzi. Mi dispiace solo per questi due gol che si potevano evitare. Gli errori tecnici però possono capitare".

Perché vittoria del gruppo? Per le prestazioni di calciatori come Quarta e Kayode?

"Sapevo che Quarta avrebbe fatto una bella gara. Già da inizio settimana l'avevo provato lì. Io stravedo per lui. Dà sempre massima disponibilità. Ha inserimento, ha gol. Ha fatto bene, ma così anche Kayode, Sottil, Pongracic, Sottil. Sono contento. Era importante vincere".

Dove può migliorare questa squadra? Domenica come affronterete l'Inter?

"A volte davanti alle telecamere diciamo frasi fatte. Io invece penso che questa squadra sia un grande gruppo. I ragazzi sono fantastici. Possiamo crescere sotto tutti i punti di vista perché siamo un gruppo nuovo. Più si sta insieme più si cresce. La mia squadra deve continuare a crescere. Domenica dobbiamo giocare la partita con leggerezza. Dobbiamo dare tutto, l'importante è giocarcela a viso aperto".