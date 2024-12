PALLADINO, Legame speciale con il suo guerriero Bove

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il primo ad arrivare - domenica e ieri -, l'ultimo ad andare via. Basterebbe questo per raccontare Raffaele Palladino, che in questi giorni ha dovuto affrontare la sfida più difficile da quando ha iniziato la carriera da allenatore. Il tecnico viola ha lasciato Careggi domenica sera attorno alle 2 e la mattina dopo, alle 7, era già presente all'ingresso della stanza per vedere il risveglio di Edo. Anche lui come tutti si è sciolto di emozione quando ha scoperto dei miglioramenti evidenti già durante la mattina. Non è un caso che i due siano infatti già legatissimi: all’ex Roma serviva una figura così per sentirsi a casa dopo la delusione dell’addio ai giallorossi.

Pare che inoltre Palladino usi proprio Bove per spiegare qualche esercitazione tattica in campo. Un assistente aggiunto, insomma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.