PALLADINO (SKY), Kean? Proveremo recupero per la Roma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della seconda giornata di Conference League contro il San Gallo in trasferta: "Sono da 20 anni in questo mondo e so come vanno le cose. Purtroppo non c'è equilibrio nei giudizi e nei commenti, si parla di una cosa e poi di un'altra, ma io penso soltanto al lavoro. La società mi ha messo a disposizione grandi giocatori, vedevo la crescita dei ragazzi e della squadra. Quando si parlava in modo negativo avevamo perso solo con l'Atalanta, ma sapevo che sarebbero arrivate le soddisfazioni. Dovremo continuare a lavorare".

Domani avrà una chance chi ha giocato meno?

"Assolutamente sì. A Lecce i subentrati hanno fatto molto bene, a dimostrazione di una rosa molto importante. Amo tanto i miei giocatori, vorrei farli giocare tutti. Domani andrà in campo la migliore formazione per vincere questa partita. Affronteremo una squadra che nel loro stadio ci metterà in difficoltà, ho bisogno di tutti. Siamo pronti e stiamo bene fisicamente".

Gudmundsson starà fuori per qualche settimana. Cosa pensa dopo il report medico arrivato poco fa?

"Ce lo aspettavamo, è una lesione ma non dovrebbe essere una cosa molto lunga. Albert è un grande professionista, sa che dovrà fare la riabilitazione. Abbiamo un grande staff medico e contiamo di recuperarlo nel minor tempo possibile. Kean contro la Roma? Ci auguriamo di sì, ci proveremo. Domani non verrà neanche in panchina ma ha grande voglia di giocare".