PAGANIN, Muriel è perfetto per il gioco dell'Atalanta

Antonio Paganin, ex atalantino, si è espresso così sul possibile prossimo colpo da parte della squadra di Percassi, ovvero Luis Muriel: "Nella Fiorentina si è espresso bene nel primo periodo quando le cose andavano discretamente, poi ha fatto più fatica insieme a tutta la squadra. Ha comunque caratteristiche che si sposano bene con l'Atalanta. Gioca da prima punta ma anche da esterno, è bravo a giocare fuori dal perimetro, ma anche in area. Ed è forte tecnicamente come tutta l'Atalanta, da Gomez a Ilicic".

Finora però non è mai riuscito a spiccare definitivamente il volo...

"E' vero, forse non ha trovato la squadra che potesse esaltarlo. L'Atalanta è la squadra che gioca meglio a calcio di tutte e Gasperini sa estrarre il 100% dai calciatori. Certo, bisogna vedere se Muriel si metterà a disposizione del gruppo ma la società avrà comunque parlato con lui esponendogli anche il programma di gioco".