PAGANIN, Juve, coi viola gara tosta: i due centrali...

La vittoria di ieri sera contro lo Zenit è stata come una boccata d’ossigeno per la Juventus, che veniva da tre partite senza successo in campionato. Centrata la qualificazione agli ottavi di Champions, i bianconeri devono ora trovare continuità anche nelle altre competizioni. Di questo, e molto altro, ne ha parlato a JuveNews24 Massimo Paganin: "La gara con la Fiorentina? Sarà un impegno complicato, non c’è alcun dubbio. La Fiorentina è una squadra ben messa in campo, punterà sul dare un ritmo molto elevato al match, potendo anche contare su una punta come Vlahovic che è molto veloce e sa attaccare bene la profondità. Chiunque giocherà dei centrali sa che sarà una sfida in cui bisognerà essere perfetti e lo stesso discorso vale per i terzini, perchè la squadra di Italiano ha esterni in grado di superarti nell’uno contro uno. Non sarà facile, ma è in queste partite che bisogna fare il salto di qualità per crescere come gruppo".