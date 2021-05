OSIMHEN, Saluta Gattuso: "Fondamentale per me"

Dopo il congedo dato da Aurelio De Laurentiis via Twitter, arrivano anche i saluti da parte dei calciatori del Napoli a Gennaro Gattuso: tra questi anche quelli di Victor Osimhen, attaccante voluto proprio dall'allenatore ex-Milan e che con Gattuso, nonostante una serie di problemi fisici, è sembrato sbocciare nell'ultimo periodo: "Sei stato determinante per la mia crescita, non solo come giocatore ma anche come uomo" -ha scritto il nigeriano su Instagram-"Apprezzo molto tutto quello che fai per me dentro e fuori dal campo, ti ho ammirato come giocatore e poter lavorare sotto di te e chiamarti il mio BOSS è qualcosa che non dimenticherò mai", parole di stima per un allenatore che ha sfiorato la Champions con gli azzurri e che adesso è in cerca di un'altra avventura, con la Fiorentina che nelle ultime ore sembra tornata forte su di lui.