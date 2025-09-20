Orsolini dal dischetto decide Bologna al 99': battuto il Genoa in rimonta 2-1

Il Bologna vince 2-1 contro il Genoa grazie ad un rigore al 99' per tocco di mano di Carboni (controllato al Var dall'arbitro Collu dopo un lungo ceck che poi spiega che il giocatore ha avuto un extra movimento con il braccio). E se Vieira viene espulso per proteste nell'occasione, Italiano come al solito non guarda il rigore ma il boato dello stadio Dall'Ara è inequivocabile.

Dopo un primo tempo combattuto e molto fisico (ben 3 cartellini per gli ospiti in 45 minuti), la partita si sblocca nella ripresa: al 63' Ellertsson porta avanti il Genoa e proprio lo svantaggio fa scattare l'orgoglio del Bologna, con Italiano che azzecca qualche cambio così al 73' Castro su assist di Cambiaghi pareggia. E quando ci si avviava verso il fischio finale con l'1-1 c'è il fallo in area di Carboni (sullo sviluppo di un angolo del Bologna che era all'arrembaggio) e il conseguente rigore trasformato da Orsolini