ORLANDO, Viola non sta bene. Adli può essere leader

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ospite della trasmissione "Maracanà" su TMWRadio l'ex calciatore gigliato Massimo Orlando ha parlato, tra i vari temi trattati, anche della sfida che andrà in scena domenica sera al Franchi tra Fiorentina e Milan. Queste le sue considerazioni: "Partita delicata per entrambe. Il Milan deve dare continuità, qualcosa si è visto dal derby, a parte i risultati, qualcosa è cambiato anche se non fa impazzire. Dei passi in avanti ci sono, però gioca contro una squadra che non sta bene, che non ha trovato la quadra, che fa fatica a trovare l'assetto tattico.

Adli? E' dall'inizio dell'anno che chiedo a Palladino di farlo giocare, perché in mezzo al campo manca qualità ed è tutta sulle spalle di Kean e non va bene. Adli potrebbe essere un leader e dare un gioco di qualità diverso. Palladino? I giocatori li ha voluti lui, Pradè mi dicono che sia molto arrabbiato con il tecnico".