ORLANDO, Nico? Secondo me alla fine sarà ceduto

A commentare le notizie del giorno a Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Tra i nuovi acquisti chi può fare meglio tra Soulé, Zaniolo, Colpani e Noslin?

"Sono tutti giocatori importantissimi. Io punterei su Soulé, perché se entra veramente nella mentalità giusta può essere davvero un colpo importante. Colpani? La Fiorentina in questi giorni credo che darà via Nico Gonzalez, difficile che faccia tutti questi acquisti e mantenga uno come lui a uno stipendio così. E poi i due si pesterebbero i piedi. Sarà ceduto Nico per fare cassa, però ripeto, Colpani è un ottimo colpo. E se arriva anche Tessmann sarà una buona Fiorentina, che si è ricostruita bene".