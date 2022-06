ORLANDO, Italiano? Manca chiarezza e progettualità

Per parlare di Fiorentina e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando.

Fiorentina, che aria tira?

"Avevo detto attenzione che Italiano per me avrebbe fatto fatica a rinnovare. Non c'è chiarezza. Quello che sta facendo arrabbiare i tifosi è che sembra che non ci sia progettualità e voglia di migliorare questa squadra. Torreira era un giocatore importante, fondamentale per il gioco di Italiano. Credo che voglia mettere bocca anche negli acquisti ma credo che troverà delle difficoltà con la società".

Cosa serve a questa Fiorentina?

"Quest'anno hai giocato solo il campionato e lo hai fatto alla grande, serve una formazione anche per la Conference. Loro puntano davanti su Cabral ma ne serve un altro. Torreira e Odiozola non ci saranno, Milenkovic potrebbe partire, la Fiorentina deve fare 5-6 acquisti e sono tanti. Ma siamo già indietro. Voglio aspettare, ma la distanza è molto lunga tra quello che andrebbe fatto e quello che sta facendo. Vedo un po' di immobilismo e i tifosi sono preoccupati".

Italiano è pronto per un club come la Juve?

"Ha dimostrato di essere pronto, le ha sempre vinte le sfide. Credo che non sia ancora pronto, poi sarebbe una presa in giro incredibile per i tifosi".