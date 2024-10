ORLANDO, Fascia di capitano? Sembra la lotteria

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A parlare di Italia e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

C'era una volta il capitano bandiera e la fascia a turno non fa crescere più in personalità i giocatori: è così?

"E' cambiato anche il calcio. Al Milan oggi Theo è importante ma non è un esempio. Alla Fiorentina ha fatto il capitano Kouamè, mi pare la lotteria la fascia di capitano".