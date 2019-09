OLSEN, Rigore Simeone? Ci abbiamo scherzato

Tra gli ultimi rinforzi del mercato estivo, questo pomeriggio Robin Olsen ha parlato nella sala stampa della Sardegna Arena, raccontando anche di un siparietto, avvenuto lo scorso anno, con Simeone per un rigore in Fiorentina-Roma: "Per lui era rigore, per me no (ride, ndr). Quando ci siamo ritrovati qui ci abbiamo subito scherzato, ma ora siamo nella stessa squadra e puntiamo al meglio per il Cagliari".