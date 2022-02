ODDI, I viola non me li aspettavo così forti. La Lazio...

Giancarlo Oddi, autentica bandiera della Lazio, commenta a TMW la situazione complicata dei biancocelesti dopo il mercato e la partita di sabato contro la Fiorentina: "C'è in effetti grossa delusione perché non si capisce ciò che succede visto che l'allenatore chiede una cosa e il presidente ne fa un'altra. E' molto strano anche perché tra Lotito e Sarri pareva esserci feeling e invece purtroppo ora sembra il contrario".

Sabato c'è la sfida con la Fiorentina...

"Brutta partita per la Lazio perché l'allenatore viola mi ha sorpreso, è arrivato in una grande piazza come Firenze, molto più polemica della nostra e ha fatto un gran lavoro. La Fiorentina non me la aspettavo così forte. La Lazio non dovrà assolutamente perdere perché sennò con tre punti in più e una partita in meno la Fiorentina può prendere il largo nei confronti dei biancocelesti".

I viola saranno senza Vlahovic...

"Gran bel giocatore, la Juve si è rinforzata e la Fiorentina si è un po' indebolita però c'è un tecnico, ripeto, che ha saputo tirare fuori il meglio da tutti. Sarà dura per la Lazio".