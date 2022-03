OCCHIPINTI, Domani sarà gara delicata per Inter

Leonardo Occhipinti doppio ex di Inter-Fiorentina 'gioca' il match per Tuttomercatoweb.com: "Sarà una partita complicata per i nerazzurri perchè dopo la delusione del pari con il Torino è fisicamente un po' cotta. La Fiorentina è allenata bene, ha entusiasmo e non ha nulla da perdere. Sarà una partita molto equilibrata. Se si giocava invece a Firenze avrei dato assolutamente favorita la Fiorentina".

Dunque l'appannamento nerazzurro è una questione fisica... "Sì, questione fisica, che ci sta. La preparazione atletica di Inzaghi ha sempre portato in questa fase le sue squadre ad essere in calo. I cambi a gara in corso si possono sbagliare ma poteva fare poco di più. Poteva magari cambiare preparazione per giocare per 9-10 mesi sicuri con tante partite ed essere sempre vincente. La rosa andava gestita in modo diverso, ma sono cose che si dicono naturalmente col senno di poi".

Quanto peserà ancora l'assenza Brozovic? "E' un'assenza pesante per questa Inter sempre più Brozovic dipendente. Non è mai stato provato un diverso sistema di gioco e non c'è nessuno che giochi con i suoi tempi e la sua sicurezza, questa è la sua forza. Quando manca, mancano i tempi di gioco".

E Lautaro? "E' molto forte ma psicologicamente come tutte le punte dipende dal gol; è difficile criticarlo. Anche lui non ha la brillantezza che aveva fino a dicembre, ma è un discorso che riguarda pure tutti gli altri. Sono tutti sulle gambe, a parte Perisic".

La Fiorentina che impressione le ha fatto? "E' costruita bene, è impostata ottimamente, è andato via Vlahovic ma fa risultato. Ha un impianto di gioco solido, pare trasformata e ha quasi tutti gli stessi giocatori dell'anno scorso".

E' più delicata Inter-Fiorentina o Cagliari-Milan? "Più delicata Inter-Fiorentina. Chi si sta giocando un campionato già vinto è l'Inter, il Milan è primo e gioca con entusiasmo: ha guadagnato 7 punti per demerito dell'Inter. Nella gara di domani i nerazzurri si giocano il campionato"