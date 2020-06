OBIETTIVI, Torino e Sassuolo su Urzi: 8 mln l'offerta

Secondo quanto riporta T&D, ci sarebbe forte interesse in Italia per Agustin Urzi, esterno mancino d'attacco classe 2000 del Banfield. Le squadre citate sarebbero soprattutto Torino e Sassuolo: l'offerta sarebbe di 7-8 milioni di euro per l'80% del cartellino, sul giocatore del Taladro ci sarebbero anche società di MLS. Il Banfield difficilmente potrà rifiutare proposte importanti a livello economico. In passato il ragazzo era stato accostato anche alla Fiorentina.