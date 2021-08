OBIETTIVI, Il Cagliari su Cistana e Messias

Il mercato entra nelle sue giornate più calde e tanti affari si decideranno in questa settimana: tra questi potrebbe esserci la cessione di Andrea Cistana, in uscita dal Brescia e con diverse pretendenti in Serie A. Tra queste c'è da tempo la Fiorentina ma, secondo quanto raccolto da Il Corriere dello Sport, si starebbe inserendo anche il Cagliari, alla ricerca di rinforzi per la difesa. I rossoblù stanno sondando il mercato di B ed oltre al giovane difensore del Brescia sono interessati anche ad un altro giocatore accostato alla Fiorentina, ovvero Junior Messias, anche se sul trequartista del Crotone il Torino sembra sempre in vantaggio.