OBIETTIVI, Conte lascia in tribuna Lo Celso

In questo weekend ha preso il via la Premier League. Oggi in campo è sceso il Tottenham di Antonio Conte contro il Southampton e direttamente da Londra giungono notizie che interessano la Fiorentina. Il tecnico italiano non ha intenzione di puntare su Lo Celso che è stato addirittura lasciato in tribuna da Conte. Il futuro dell'argentino è quindi sicuramente lontano da Londra.