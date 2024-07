OBIETTIVI, Brescianini ad un passo dall'Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Brescianini è ad un passo dall'Atalanta. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista del Frosinone, nonostante le tante squadre, italiane e non solo, su di lui sembrerebbe aver scelto i bergamaschi. Per il trequartista gialloblu si erano mosse anche Fiorentina, Napoli e Lazio. L'Atalanta però, sempre stata in vantaggio, sembrerebbe ad un passo dal chiudere l'operazione. Come ricorda il quotidiano il Milan detiene il 50% sulla rivendita.