OBIETTIVI, Anche il Torino in pressing per Linetty

Non solo la Fiorentina, anche il Torino pensa a Karol Linetty per rinforzare il centrocampo. Come riporta Tuttosport, il classe '95 della Sampdoria ha molto mercato in Italia e si appresta quindi a diventare oggetto di contesa tra viola, blucerchiati e diversi altri club. Ricordiamo che il calciatore polacco era già stato cercato con forza dai granata durante lo scorso mercato di gennaio.