NUMERI DI MAGLIA, Il 10 resta a Nico, De Gea ha il 43

Assegnati i numeri di maglia per la stagione 2023-24. Il numero 10 per ora resta a Nico Gonzalez (non convocato per Parma) ma se l'argentino sarà ceduto il suo numero per regolamento può passare ad un nuovo acquisto. Per quanto riguarda i nuovi giocatori, Kean ha mantenuto il 20 delle amichevoli, così come Pogracic il 5, Colpani il 23, Richardson il 24 e De Gea il 43. Il numero 1 è rimasto sulle spalle di Terracciano. Amrabat ha il "suo" 4.

Amrabat 4

Barak 72

Beltran 9

Bianco 42

Biraghi 3

Brekalo 77

Colpani 23

Comuzzo 15

Dodo 2

De Gea 43

Fortini 17

Ikoné 11

Infantino 19

Kayode 33

Kean 20

Kouame 99

Mandragora 8

Martinelli 30

Quarta 28

Parisi 65

Pongracic 5

Ranieri 6

Richardson 24

Sottil 7

Terracciano.1

Nico 10

Christensen 53

Baroncelli 27