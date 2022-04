NOVELLINO, ACF sa cosa vuole in campo. Può...

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, ha elogiato la Fiorentina ed il suo allenatore per quello che stanno riuscendo a fare in questa stagione: "Complimenti ad Italiano perché con il gioco e l'aggressione ha sopperito alla partenza di un big come Vlahovic e dimostra tutta la sua capacità. Ha fatto diventare squadra i viola che adesso sanno cosa vogliono, giocano per vincere e, malgrado qualche difficoltà, si meritano i complimenti".

Rispetto all'anno scorso ci sono 20 punti di differenza.

"Sì ed è tanta roba. La stagione passata si è speso tanto e ottenuto poco, ma Italiano ha inciso molto e la squadra ora c'è, aggredisce e può ottenere risultati importanti. La Fiorentina ha entusiasmo, ci crede".

Come finirà la volata per l'Europa?

"La Fiorentina ha dei vantaggi, ma anche le altre squadre stanno facendo bene ed hanno caratteristiche per farlo, sono attrezzate per raggiungere l'obiettivo. I viola devono lottare per questo traguardo importante, a me piacciono, non devono precludersi nessun obiettivo".

Contro il Napoli che partita sarà?

"Importante per entrambe. Il Napoli ha tanta qualità, ma la Fiorentina, con il gioco, può mettere in difficoltà la squadra di Spalletti che però resta quella che gioca meglio di tutte ed esprime i concetti Spalletti ottimamente. La Fiorentina farà comunque una grande partita".