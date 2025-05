"Non è una domanda per me". Vlahovic ai tifosi della Juventus sul rinnovo

In una scena che ha ricordato un po' il celeberrimo "Se mi offrono, firmo" di quando era un giocatore della Fiorentina, Dusan Vlahovic ha risposto in maniera criptica ad alcuni tifosi della Juventus che gli chiedevano se resterà a Torino. Il futuro dell'attaccante serbo resta avvolto nella nebbia, alimentando interrogativi tra i tifosi bianconeri. Legato al club da un contratto in scadenza nel giugno 2026 con un pesante ingaggio da 12.5 milioni di euro a stagione, rappresenta un nodo cruciale per le strategie future della Vecchia Signora.Un rinnovo al momento appare tutt'altro che imminente a causa delle elevate pretese economiche del giocatore, per questo la Juventus, alle prese con la necessità di alleggerire il monte ingaggi, potrebbe valutare seriamente offerte per l'ex Fiorentina per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stata la reazione dello stesso Vlahovic intercettato da alcuni tifosi bianconeri. Alla domanda diretta e carica di speranza: "Dusan, rimani Dusan?", l'attaccante ha inizialmente tergiversato, prendendosi qualche istante prima di rispondere con un tono che ha lasciato trasparire un certo nervosismo: "Non è una domanda per me". Questa risposta evasiva e apparentemente infastidita non fa altro che aumentare i dubbi sulla permanenza di Vlahovic a Torino.