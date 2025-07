Niente Rios per la Roma: i giallorossi escono dalla corsa al centrocampista

Richard Rios non sarà un giocatore della Roma. È ciò che emerge dalla giornata di oggi in casa giallorossa, dove è stata presa una decisione sul centrocampista accostato nelle scorse settimane anche alla Fiorentina. TMW riporta che si chiude la telenovela che aveva acceso le speranze dei tifosi romanisti su Rios.

La motivazione di questo dietrofront del club capitolino non è legata alle cifre elevate richieste dal Palmeiras per lasciar partire il proprio gioiello colombiano, bensì ad alcuni atteggiamenti del calciatore. Dopo gli ultimi contatti avuti, infatti, la Roma ha avuto la percezione che Rios non fosse realmente intenzionato a sposare il progetto di Gian Piero Gasperini. Per questo motivo, la Roma ha deciso di abbandonare il tavolo delle trattative, accelerando di fatto per l’arrivo di El Aynaoui.