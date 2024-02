NIANG, Tre reti di fila con l'Empoli: primo straniero a farlo

FirenzeViola.it

M’Baye Niang da quando è diventato un giocatore dell’Empoli ha avuto impatto devastante. Il classe ‘94 infatti aveva esordito contro la Salernitana con una rete e un assist nella vittoria per 3-1 all’Arechi in un delicatissimo scontro diretto per poi ripetersi contro la Fiorentina regalando un prezioso pari nel derby toscano. Quest’oggi, in casa del Sassuolo l’attaccante franco-senegalese si è ripetuto ancora portando a tre le reti in altrettante gare. Niang è ora a un passo dal suo record di marcature in Italia in una stagione (5 in 14 presenze con il Genoa nel 2014/15 e in 16 con la maglia del Milan l’anno successivo).

Ma non solo perché il numero 10 empolese è anche il primo calciatore straniero della squadra toscana a segnare in tre gare di fila in massima serie dall’introduzione dei tre punti a vittoria, ovvero dalla stagione 1994/95.