NAZIONALI, Munteanu convocato con la Romania U21

Louis Munteanu volerà in Romania durante la pausa: l'attaccante classe 2002 è stato convocato dalla Nazionale rumena Under21 e parteciperà alle gare amichevoli contro Inghilterra e Georgia. Convocazione anche per l'altro giovane rumeno della Fiorentina, Eduard Dutu, che per la prima volta indosserà la maglia della Nazionale (seppur Under20), selezionato dal neo ct Bogdan Lobont, ex portiere dei viola.