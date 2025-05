Nazionale U21, Nunziata su Comuzzo: "Lo avremmo convocato ma non era disponibile"

A due settimane dall’esordio nel Campionato Europeo, la Nazionale Under 21 si è radunata ieri a Cesenatico per iniziare la preparazione al torneo continentale in programma dall’11 al 28 giugno in Slovacchia. Oggi il ct della suddetta selezione, Carmine Nunziata, in conferenza stampa ha spiegato come mai Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, non figura tra i convocati: "Lo avremmo convocato, ma purtroppo non era convocabile, non dipende da me, ma non potevo convocarlo. Non era disponibile".

E poi su Bove ha detto: "Ci verrà a trovare, è stato importante per la qualificazione e gli auguro di tornare a giocare".