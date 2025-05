Nazionale U20, convocati tre giovani della Primavera viola per i test con il Paraguay

vedi letture

In attesa di conoscere le avversarie al prossimo Mondiale, con il sorteggio fissato per la mezzanotte di oggi a Santiago (Cile), la Nazionale Under 20 si proietta al doppio test contro il Paraguay, in programma venerdì 6 (ore 17, diretta Vivo Azzurro TV) e lunedì 9 giugno (ore 11) allo stadio 'Bruno Recchioni' di Fermo. Di seguito l'elenco dei convocati di Bernardo Corradi.

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Lapo Siviero (Torino);

Difensori: Richi Agbonifo (Hellas Verona), Matteo Barbini (Genoa), Vittorio Magni (Milan), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Como), Filippo Pagnucco (Juventus), Mattia Piermarini (Ascoli), Filippo Reale (Roma), Lorenzo Tosto (Empoli);

Centrocampisti: Francesco Crapisto (Juventus), Mattia Mannini (Roma), Lorenzo Riccio (Atalanta), Fabio Rispoli (Virtus Verona), Lorenzo Venturino (Genoa), Mattia Zanchetta (Inter);

Attaccanti: Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Giacomo De Pieri (Inter), Jeff Ekhator (Genoa), Giacomo Gabbiani (Cremonese), Tommaso Rubino (Fiorentina)