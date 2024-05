NAZIONALE, Sei ex viola convocati per più di un Europeo

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Dopo aver visto i preconvocati da Spalletti per gli Europei in Germania che partiranno dal prossimo 14 giugno, il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei claciatori azzurri(38) che hanno partecipato a più di un'edizione della massima rassegna continentale per nazionali.

Tra questi anche sei ex viola come Giorgio Chiellini che è stato convocato, così come Buffon e Del Piero, per 4 europei(2008, 2012, 2016, 2020). Tre partecipazioni per i due ex portieri viola Francesco Toldo(1996, 2000 e 2004) e Salvatore Sirigu(2012, 2016 e 2020), e due convocazioni per Angelo Di Livio(1996 e 2000), Federico Bernardeschi(2016 e 2020) e Massimo Ambrosini(2000 e 2008).