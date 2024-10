NATIONS LEAGUE, La Francia ne fa 4 a Israele

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata di Nations League l'Italia butta via un possibile match point contro il Belgio e vede avvicinarsi in classifica dalla Francia, vincente per 1-4 contro Israele sul campo neutro della Boszik Arena di Budapest. Per la nazionale di Deschamps due reti per tempo segnate prima da Camavinga e Nkunku e poi dal laziale Guendouzi e Barcola. A nulla è valso il momentaneo pareggio di Gandelman.