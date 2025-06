Nations League, Germania-Portogallo 1-2: Gosens in campo per poco più di mezz'ora

Si chiude 2-1 per il Portogallo la prima semifinale di Nations League. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera i lusitani staccano il pass per la finale, in cui affronteranno la vincente (si giocherà domani sera a Stoccarda) di Spagna-Francia.

Succede tutto nella ripresa con gli iberici che sono riusciti a ribaltare l'iniziale vantaggio tedesco firmato da Florian Wirtz grazie alle reti dello juventino Conceicao e di Cristiano Ronaldo. L'unico giocatore della Fiorentina coinvolto nella sfida, Robin Gosens, è entrato in campo al minuto 60 al posto di Mittelstandt. 30 minuti più recupero, dopo la non convocazione per il doppio impegno ai quarti contro l'Italia, per l'esterno sinistro gigliato.