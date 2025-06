Gosens: "C'è una cosa che odio dell'essere calciatore. In Nazionale sto benissimo"

Entrato in campo per 30 minuti circa nella sconfitta della sua Germania in semifinale di Nations League contro il Portogallo ieri sera, Robin Gosens ha dichiarato al media Stuttgarter Zeitung: "Qui sto benissimo perché posso rappresentare al massimo il mio paese, per me è la cosa più bella. Quando il CT Nagelsmann mi ha chiamato per la convocazione ero felice come un bambino. Non posso dare per scontato un posto in Nazionale".

Poi gli è stato chiesto un bilancio della sua carriera, e Gosens ha risposto con la solita saggezza: "A 30 anni reputo di essere un ragazzo che sa pensare al presente ma anche al futuro. Ho imparato ad apprezzare ogni momento capendo quanto sia speciale. Mi concentro tanto sui vantaggi dell'essere calciatore, però ci sono anche alcune cose che odio di questo lavoro, come per esempio essere considerato sopra agli altri. Quando entro in un ristorante pieno e i proprietari fanno alzare dei clienti per me mi dà fastidio. Lo trovo ingiusto e sgradevole".