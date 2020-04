NARDELLA, Uscire con mascherine: sono d'accordo

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, attraverso un video sul proprio profilo Twitter, ha espresso tutto il suo assenso per l'ordinanza regionale che prevede l'obbligo dell'uso della mascherina e la distribuzione gratuita a tutti. Queste le sue parole nel video originale visibile qui di seguito: "Salve a tutti, l'intensificazione dei controlli di questi giorni comincia a produrre i primi risultati, sempre più persone si comportano secondo le regole, ma bisogna andare avanti in questa direzione, per questo condivido la decisione del Presidente Rossi di emanare un'ordinanza che preveda l'obbligo di indossare mascherine per tutti coloro che escono, per la sicurezza di ciascuno e per ridurre il rischio di contagio, ciò sarà possibile perché sono arrivate e arriveranno milioni di mascherine in Toscana, ed ora è necessario avere un piano di distribuzione efficace e diretto attraverso i comuni, la Protezione Civile, la rete di volontariato. Un piano che a mio avviso potrebbe essere coordinato da un commissario as hoc, nominato dalla Regione proprio affinché le operazioni siano quanto più efficaci e rapide possibili, e anche per avviare una filiera di produzione locale delle mascherine, ed evitare di doverle comprare dai paesi esteri, una filiera che sia coordinata e controllata dalla Regione, per evitare speculazioni come quelle che si sono viste in questi giorni, come nella mia città dove mi è stato segnalato che in alcune farmacie si vendono mascherine usa e getta a più di 2 euro quando potrebbero costare meno di 50 centesimi. Vi ringrazio per quello che state facendo e approfitto per augurare a tutti voi una buona Domenica delle Palme dove la solitudine e le preoccupazioni possono essere sostituite dalla speranza e dal senso di comunità. A presto e coraggio!".

Bene l’ordinanza regionale per l’obbligo dell’uso della mascherina e la distribuzione gratuita a tutti. #iorestoacasa pic.twitter.com/xxziAV7XcX — Dario Nardella (@DarioNardella) April 5, 2020