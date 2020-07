NARDELLA, Il Franchi per me è un obiettivo fattibile

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha così parlato da Palazzo Vecchio del progetto Franchi a margine della conferenza stampa di presentazione di Corri La Vita: "C'è una grande intesa bipartisan, bello che il Franchi metta d'accordo tutta la politica. Io come sindaco rilancio convintamente l'appello alle forze politiche perché elaborino quella norma che stiamo aspettando e può essere inserita nella conversione del DL Semplificazioni che già presuppone strumenti giuridici per innestare uno strumento che consenta alle amministrazioni di tutta Italia di restaurare e rivalorizzare campi sportivi storici come il Franchi. Spero che alle parole facciano seguito i fatti".

Che pensa del messaggio dei tifosi?

"Ho letto il testo, con le tifoserie ho sempre avuto contatti costruttivi e li ringrazio del messaggio. I tifosi sanno bene quanto sia importante per me il progetto stadio, ci ho impiegato gli anni del mio mandato e continuerò a farlo. Sullo stadio o facciamo gioco di squadra e troviamo insieme una soluzione, perché i sindaci da solo non possono fare tutto, o rischiamo di far fallire per l'ennesima volta questo progetto. La riqualificazione del Franchi e di Campo di Marte per me è obiettivo concreto e fattibile".