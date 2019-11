NARDELLA, Avanti con il progetto riqualificazione

Queste le parole del Sindaco di Firenze, Dario Nardella, a seguito dell'annuncio del Soprintendente Andrea Pessina (CLICCA QUI), che la prossima settimana si avvierà la procedura di vincolo: “È un fatto positivo che il Soprintendente abbia annunciato l'avvio della procedura di verifica dell'interesse culturale dello stadio Franchi. Ero informato e ho condiviso questo metodo di lavoro che permetterà in tempi rapidissimi di chiarire una volta per tutte la presenza e l'entità di vincoli su questo bene di proprietà del Comune di Firenze. La decisione della Soprintendenza permetterà di fare chiarezza una volta per tutte su quali interventi si possano o non si possano fare sul Franchi, mettendo a tacere una polemica infondata e inutile perché priva della necessaria base giuridica che solo la Soprintendenza può fornire secondo la legge italiana. Qualunque sia la decisione della Soprintendenza, già da ora confermo che il Comune porterà avanti, da solo o con l'intervento di privati, un progetto di riqualificazione che renda lo stadio più funzionale per ogni tipo di attività compatibile. L'obiettivo finale dovrà essere raggiunto con una larga partecipazione di tutto il quartiere e dovrà tenere insieme le esigenze dei residenti che lamentano i disagi prodotti dagli eventi allo stadio e delle attività economiche che chiedono di avere un impianto comunque attrattivo e funzionante”.