NAPOLI, Turnover in Europa sì, ma moderato

Il Napoli si prepara al turnover in Coppa, ma non massiccio. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, in vista dell'impegno europeo contro lo Spartak Mosca Spalletti sta studiando qualche novità di formazione ma non è intenzionato a stravolgere l'assetto della squadra che tanto bene sta facendo in campionato. Demme potrebbe portare a casa uno spezzone più ampio per crescere di condizione, ma Osimhen, Koulibaly e Insigne dovrebbero giocare dall'inizio.