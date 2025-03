Napoli senza McTominay, Milan senza Leao: le formazioni ufficiali del match al Maradona

Napoli-Milan, big match delle 20:45 in programma al Maradona, chiude la domenica di Serie A. Sfida che seguirà con attenzione anche la Fiorentina, in attesa di capire se i rossoneri si avvicineranno prima dello scontro diretto di sabato prossimo a San Siro. Ecco le formazioni ufficiali, non senza assenze pesanti:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gilmour; Politano, Lukaku, Neres

Allenatore: Antonio Conte

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Bondo, Reijnders; Pulisic, Abraham, Joao Felix

Allenatore: Sergio Conceiçao