NAPOLI, Niente biglietti per la Viola a residenti in Campania

I tifosi del Napoli residenti in Campania non potranno essere all'Artemio Franchi di Firenze per Fiorentina-Napoli in programma il prossimo 4 gennaio e valida per il campionato. Questo è quanto emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica andata in scena in Prefettura a Firenze. Dopo le analisi effettuate dalle Forze di polizia, è stato posto il divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi residenti nella regione Campania.