NAPOLI, Fissato il prezzo per Verdi e Inglese. Viola...

Sulla lista cessioni del Napoli ci sono Simone Verdi e Roberto Inglese, per i quali il Napoli chiede rispettivamente 25 e 30 milioni di euro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i due giocatori abbiano parecchie pretendenti. Tra queste, in particolare per l'attaccante ex Chievo e Parma, la Fiorentina, che però non sembra essere disposta a pagare i 30 milioni di euro richiesti da De Laurentiis.