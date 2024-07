NAPOLI, È di Spinazzola il primo goal dell'era Conte

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - Il Napoli ha battuto 4-0 l'Anaune Val di Non, squadra di Eccellenza del Trentino, nella prima amichevole del ritiro di Dimaro. I gol sono stati firmati da Spinazzola al 44' del primo tempo e nella ripresa da Cheddira su rigore all'8', Gaetano al 12' e da Ngonge al 27'. Il tecnico Conte ha schierato all'inizio un 3-4-2-1: Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Simeone. Il Napoli ha dominato l'amichevole ma senza velocità visto che il tecnico sta impostando la forza muscolare in questa prima parte del ritiro estivo a cui sta partecipando anche Osimhen, che però dopo un affaticamento ha guardato il match senza essere in panchina. Il vantaggio è stato segnato dal nuovo arrivato Spinazzola che ha raccolto un assist di Politano, fatto un dribbling e segnato.

Nella ripresa Conte cambia l'intero 11 giocando con: Contini, Mezzoni, Ostigard, Natan; Zerbin, Russo, Iaccarino, Mario Rui; Ngonge, Gaetano; Cheddira. Stesso modulo e raddoppio siglato da Cheddira su rigore, prima del 3-0 firmato da Gaetano che si inserisce bene nella difesa avversaria, segnando. Il quarto gol è firmato da Ngonge che chiude in gol dopo il triangolo con Cheddira. (ANSA).