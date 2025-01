Nainggolan rompe il silenzio e chiede serenità: "Voglio pensare al calcio"

A quattro giorni dal suo arresto per traffico di sostanze stupefacenti, l'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter Radja Nainggolan ha rotto il silenzio con una storia su Instagram spiegando la sua situazione: "Ciao a tutti - il messaggio di Nainggolan - potete immaginare che gli ultimi giorni siano stati incredibilmente difficili. Voglio ringraziare dal profondo del mio cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto. Il caloroso sostegno della mia famiglia e dei miei amici, così come la lealtà e la fiducia del KSC Lokeren-Temse, dei suoi incredibili sostenitori e dei miei compagni di squadra, mi danno la forza di andare avanti.

Vorrei anche esprimere la mia gratitudine ai miei avvocati, Me Omar Souidi e Me Mounir Souidi, per la loro instancabile dedizione e professionalità. Apprezzo profondamente il loro supporto. Ora che sono tornato a casa voglio concentrarmi completamente sul calcio e ritrovare la tranquillità. Chiedo gentilmente che venga rispettata la mia privacy e i tempi di recupero necessari. In questo momento non mi è consentito rilasciare interviste su questo argomento e non ne concederò alcuna".