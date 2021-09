N. GONZALEZ, Chiedo scusa: trasportato da...

Nico Gonzalez, che ieri sera ha lasciato ingenuamente i suoi compagni in 10 in un momento topico della gara, si è scusato con loro e con i tifosi via Instagram: "Voglio scusarmi con i miei compagni e con i tifosi per la situazione di ieri in partita, mi sono lasciato trasportare dalle emozioni e dall'adrenalina del gioco. Il nostro percorso continua ed è lunghissimo!! Forza Viola".