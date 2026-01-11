N. Amoruso: "Anno complicato per la Fiorentina. Milan banco di prova importante"

Nicola Amoruso "fa le carte" a Fiorentina-Milan. L'ex centravanti di Napoli e Juventus, intervistato da Tuttomercatoweb.com nella consueta rubrica "A tu per tu" di mezzanotte, ha dato la sua opinione in vista del match del Franchi: "La Fiorentina sta vivendo un anno abbastanza complicato. Credo che questa partita sia un banco di prova importante, il Milan è una squadra difficile da affrontare in ogni reparto. Credo che i rossoneri arrivino nel modo giusto a questa partita, Allegri è uno che non molla".