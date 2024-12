MUSEO ACF, Evento rievocativo "Derby Storico Fiorentino"

Il Museo Fiorentina nel 2010 ha realizzato un format per un evento rievocativo denominato “Derby Storico Fiorentino”, preparando una pubblicazione apposita dedicata, riproducendo fedelmente le accurate divise storiche e creando una locandina con illustrazione in stile realizzata da Luca Giannelli.

L’evento è stato ripetuto, con successo, ogni anno per dodici edizioni consecutive, con numerose raccolte benefiche dedicate e ampia visibilità sui media.

Purtroppo, qualcuno ha anteposto un interesse personale a quello comune del Museo Fiorentina e lo ha fatto mentre era all’interno della nostra associazione come Socio, registrando il marchio “Derby Storico Fiorentino” all’insaputa di tutti i componenti, per farne un evento personale, sottraendolo al Museo. Il 5 dicembre 2024 il Consiglio Direttivo del Museo Fiorentina, con vivo rammarico, ha dovuto prendere un provvedimento ed allontanare questa persona dall’associazione per comportamento lesivo nei confronti della stessa. Conseguentemente l’iniziativa presentata come “XV edizione” della rievocazione storica ci vede totalmente estranei e non è assolutamente continuativa del format creato dal Museo Fiorentina.

Questa la risposta arrivata su Facebook dalla stessa Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas 1877:

"Buongiorno,

provo a far ricordare e descrivere meglio i fatti affinché ciascuno possa avere tutti gli elementi utili a valutare quanto riportato con questo comunicato.

La Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas 1877 ha organizzato e realizzato nel 2007 la prima edizione del Derby Storico Fiorentino, in collaborazione con il Club Sportivo Firenze, l'allora presidente Bruno Capitelli, il segretario Oriano Brunetti e Roberto Vinciguerra, tra gli eventi a celebrazione dei 130 anni dalla fondazione.

Nel 2009 venne riproposta tra gli eventi della manifestazione organizzata dal Quartiere 1 con il CSI sul Prato del Quercione alle Cascine.

Nel 2010 il Museo Fiorentina (che aveva assistito con alcuni suoi membri all'edizione precedente) ci chiese di poter organizzare il Derby ed ha continuato a farlo fino all'anno scorso. Ed è proprio l'anno scorso che siamo stati casualmente messi al corrente che il Museo aveva registrato il marchio, all'insaputa di chi lo aveva ideato e messo in campo.

La registrazione del marchio "Derby Storico Fiorentino" era però ormai scaduta da diversi anni e mai rinnovata a evidenza dello scarso interesse in merito. Ne è ulteriore conferma il fatto che le ultime edizioni, dal 2019, si sono tutte svolte all'interno della Palestra di Santa Maria Novella e su nostro sollecito, per mantenere in vita l'evento.

Pertanto, essendo disponibile, la PGF Libertas ha ritenuto opportuno provvedere alla registrazione del marchio "Derby Storico Fiorentino" comunicando comunque la disponibilità a collaborare, come in passato, con il Museo. Nulla di personale, la PGF Libertas, ha ritenuto di tutelare solo la paternità di quella che è stata una nostra bella idea e che evidentemente era piaciuta anche al Museo.

Dispiace percepire tanto disagio e che non ci sia invece la volontà a proseguire la collaborazione. La PGF Libertas conferma pertanto che il Museo è totalmente estraneo, per suo volere, alla XV edizione del Derby Storico Fiorentino così come non è stato ideatore dell'evento, sebbene di questo non ne abbia più memoria. La PGF Libertas rimane comunque disponibile per collaborare in futuro a questa iniziativa in cui a vincere sarà solo il desiderio di preservare la memoria di un'antica sfida cittadina che coinvolgeva e appassionava le opposte tifoserie dei libertiani e clubbisti".