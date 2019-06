MURIEL, Non rientra nei piani della nuova proprietà

Luis Muriel non rientra nei piani di Rocco Commisso. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo l'attaccante colombiano attualmente è concentrato sulla Coppa America che disputerà con la sua nazionale dopodiché i viola verosimilmente non lo riscatteranno. Il torneo potrà essere una vetrina importante per attirare su di lui squadre di un certo calibro. I club che sembrano interessati per il momento sono la Sampdoria, il Milan e l'Atalanta.