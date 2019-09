MUNDO DEPORTIVO, Le due facce di Ribery

Il noto quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, nella sua edizione online, parla di Franck Ribery e racconta la sua storia. "È Franck Ribery o Bilal Yusuf Mohammed?" si chiede il noto media. Di sicuro la sua vita di colpi di scena ne ha avuti molti: dall'incidente che da piccolo gli trasformò la faccia facendolo diventare "Scarface", soprannome datogli in Turchia, all'episodio con la minorenne Zahia Dehar, che però non l'ha portato in carcere perché non era possibile sapere l'età della prostituta. Certo Ribery è l'unico che può dire di aver superato Cristiano Ronaldo e Messi in un trofeo individuale (insieme a Modric, ndr), quando nel 2013 fu votato miglior giocatore europeo della stagione.

Poi il litigio con Robben e l'arrabbiatura con Boateng che gli versò litri di birra in testa dopo la vittoria della Bundesliga: il francese, in quanto musulmano, non può avere contatti con l'alcol e da quel momento decise di non parlare più con la difesa.

Adesso è alla Fiorentina: ma "sarà Franck Ribery o Bilal Yusuf Mohammed?".