MOURINHO, Viola e Bologna, rose e allenatori fantastici

Ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma José Mourinho si è espresso sulla vittoria della sua squadra contro il Napoli, che proietta i giallorossi a due punti dalla Fiorentina. Nel corso delle dichiarazioni, l'allenatore portoghese ha parlato proprio dei campionati che stanno facendo Viola e Bologna:

Aveva l'obiettivo Champions dall'inizio della stagione?

"Preferisco fare la mia gestione, che è di partita in partita. Abbiamo giocatori con una storia clinica difficile: se siamo tutti in ogni partita, non avrei problemi a dire che andiamo alla lotta con tutti per arrivare al quarto posto. Purtroppo abbiamo questa difficoltà, oltre a quella del fair play finanziario. E' difficile parlare di un obiettivo chiaro, ma siamo uniti e i ragazzi cercano sempre di fare il massimo e hanno Mancini come esempio per quello che ha fatto oggi. Sul mercato quello che possiamo fare è diverso da quello che vogliamo, ma andiamo avanti".

Bologna e Fiorentina stanno volando.

"Hanno bravi allenatori e hanno rose fantastiche, con due giocatori per ruolo. Noi senza Smalling, Dybala e Sanches non siamo una rosa fantastica: con loro sì".