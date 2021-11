MORTE SALA, Condannato l'organizzatore del volo

David Henderson, l'uomo d'affari che organizzò il volo che fu fatale a Emiliano Sala nel gennaio 2019, è stato condannato oggi dalla giustizia britannica a 18 mesi di carcere. Processato lo scorso ottobre per "imprudenza e negligenza", si è anche dichiarato colpevole di aver trasportato un passeggero senza una valida autorizzazione. Lo stesso Henderson avrebbe dovuto inizialmente pilotare il Piper PA-46 Malibu, precipitato nel Canale della Manica. L'uomo d'affari era però in vacanza con la moglie a Parigi e aveva lasciato il compito a David Ibbotson, che non aveva la licenza di pilota commerciale e non avrebbe potuto pilotare l'aereo di notte. Il pubblico ministero, Martin Goudie, ha accusato l'imputato di aver agito "nel proprio interesse finanziario", poiché sapeva benissimo che il pilota non era qualificato: "Ha ignorato alcuni requisiti di sicurezza per i suoi interessi commerciali".