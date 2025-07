Morte Pin, la procura di Firenze apre un fascicolo per indagare

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Celeste Pin, 64 anni, l'ex difensore della Fiorentina trovato privo di vita ieri nella sua abitazione sulle colline di Firenze.

Secondo una prima ricostruzione l'ex calciatore si sarebbe tolto la vita. Non sono stati trovati biglietti che spiegherebbero il perchè. L'apertura del fascicolo si legherebbe alla necessita di fare una serie di accertamenti. (ANSA).