MORABITO, Sono stato ingiusto con Pradè: bravo

Vincenzo Morabito, procuratore ed intermediario di mercato, ha parlato così in merito alle ultime questioni di casa Fiorentina: "Pradè è stato bravissimo a prendere Ikoné. L'anno scorso l'ho criticato troppo per Kokorin, forse sono stato anche un po' ingiusto, stavolta si è mosso con i tempi giusti con l'appoggio della proprietà. Sono un grande tifoso di Italiano. sono contento che la squadra stia andando così, i tifosi hanno diritto di respirare un po' di aria buona".

Poi ha aggiunto sulla proprietà della Fiorentina: "Mi piace tantissimo il presidente Commisso, è genuino e dice le cose come stanno. Non si può dire che Commisso parli di cose che non conosce, ha detto cose giuste, altre meno. Alcune sono simili ad aspetti che verranno inseriti nel nuovo regolamento per gli agenti. Gli agenti non sono il male del calcio ma certe situazioni hanno dato un'immagine negativa, bisogna calmierare un po' le cifre. La deregolazione è stata un disastro, i nodi alla fine vengono al pettine. Sono contento che venga introdotto un nuovo regolamento".