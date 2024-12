MONZA-UDINESE, Le formazioni: Maldini e Bianco dal 1'

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Monza-Udinese chiude il quadro della quindicesima giornata di serie A. Nonostante le rassicurazioni apparenti di Galliani sulla permanenza di Nesta sulla panchina del Monza indipendentemente dal risultato, la squadra lombarda ha bisogno di tre punti per uscire dalla zona retrocessione visto che è penultimo a 10 e solo con la vittoria scavalcherebbe sia il Verona che il Como (entrambi a 12) e agguanterebbe il Lecce a 13. Per farlo lancia Maldini titolare pur non al 100%; in campo dal 1' anche il viola in prestito al Monza, Bianco. L'Udinese ora è al 10 posto con 17 punti. Ecco le formazioni ufficiali:

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Sensi, Birindelli, Forson, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Mota, Postiglione, Martins, Colombo, Ciurria.

Allenatore: Alessandro Nesta.

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Giannetti, Zemura; Zarraga, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.

A disposizione: Piana, Padelli, Abankwah, Kamara, Atta, Palma, Bravo, Brenner, Kabasele, Kristensen, Modesto.

Allenatore: Kosta Runjaic.